|
12.10.2026 05:34:40
Pressestimme: 'Rheinpfalz' zu Andy Burnham
LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" zu Andy Burnham:
"Der Blick auf Andy Burnham lohnt durchaus. Denn etwas lässt sich übertragen: die Art, wie er mit der populistischen Konkurrenz umgeht. Seine Antwort auf Reform UK besteht nicht darin, möglichst viele Positionen der Rechten zu übernehmen. Burnham versucht vielmehr, die Ursachen des Unmuts zu bearbeiten: einen Staat, der wieder funktioniert, bessere öffentliche Dienstleistungen, bezahlbares Wohnen, eine leistungsfähige Infrastruktur. Er bietet Protestwählern eine Alternative, statt ihnen zu bestätigen, dass die Populisten im Grunde recht haben."/yyzz/DP/he
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!