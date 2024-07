Pressestimme: 'Rheinpfalz' zu Biden

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - 'Rheinpfalz' zu Biden

Biden war für die USA und für Europa ein Glücksfall. Trotzdem ist seine Entscheidung von Sonntag sein aktuell wichtigster Dienst an der Demokratie. Sein Rückzug ist die wohl letzte Chance, einen erneuten Einzug Donald Trumps ins Weiße Haus zu verhindern.

Egal, was Biden dazu gebracht hat, einem anderen das Feld zu überlassen: Der Rückzug kommt gerade noch rechtzeitig. Alles läuft nun auf Kamala Harris hinaus. (.) Sollten sich die Demokraten auf sie als neue Kandidatin einigen, muss sie schnell an Profil gewinnen. Sie muss insbesondere bei dem großen Thema Migration den richtigen Ton finden: klar, ohne Umschweife - aber als Gegenentwurf zum populistischen Trump. Harris war zu Beginn ihrer Amtszeit eine Hoffnungsträgerin, die mobilisierte. Schafft sie das wieder - an der Seite eines starken Vize in spe -, kann sie ihre eigene Geschichte schreiben. US-Amerikaner lieben Geschichten. Harris muss schnell losschreiben./yyzz/DP/zb