Pressestimme: 'Rheinpfalz' zu Corona/Leopoldina

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz' zu Corona/Leopoldina:

"Die in Deutschland erlassenen Beschränkungen im Kampf gegen die Corona-Pandemie wirken. Das haben die vergangenen Tage gezeigt. (...) Nun hat die Nationalakademie Leopoldina konkrete Vorschläge für eine Lockerung der Verbote auf den Tisch gelegt. Das ist auch gut so. Denn es ist wichtig, dass die Menschen einen Silberstreif sehen, dass sie bemerken, dass es aufwärts geht. Das ist wichtig, damit die Motivation der Bürger aufrecht erhalten wird. (...) Was die Leopoldina am Montag vorgelegt hat, ist ein sehr durchdachtes Paket an Vorschlägen für den weiteren Umgang mit der Pandemie. Experten aus den unterschiedlichsten Gebieten haben sich dafür eingebracht und einen Konsens gesucht. Die Politik wird wohl kaum wagen, sich allzu weit davon zu entfernen. Aber das bedeutet nicht, dass sich jeder Vorschlag in der Praxis auch als sinnvoll erweisen wird. Das ist kaum zu erwarten angesichts dieser beispiellosen Krise. Daher wird es den Mut brauchen, sich immer wieder dort zu korrigieren, wo es nötig ist. So lässt sich der bestmögliche Weg durch diese schwere Zeit finden."/zz/DP/he