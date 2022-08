Pressestimme: 'Rheinpfalz' zu Debatte um Visa-Bann

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" zu Debatte um Visa-Bann:

Ein Visa-Bann würde auch zivilgesellschaftliche Begegnungen unterbinden. Dabei sind es gerade diese Begegnungen - und sei es nur flüchtig in den Uffizien von Florenz oder im Berghain in Berlin -, bei denen EU-Bürger für ihre Werte werben können. Werte wie Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, Nichtdiskriminierung und Toleranz. Diese Werte selbstbewusst zu verteidigen, Stärke zu zeigen und die Ukraine in ihrer Abwehr gegen die russische Aggression zu unterstützen, sind die effizientesten Mittel, um Moskau langfristig mürbe zu machen. Auch, wenn der Westen dafür einen langen Atem braucht./yyzz/DP/mis