|
19.11.2025 05:34:40
Pressestimme: 'Rheinpfalz' zu Digitaler Souveränität
LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" zu Digitaler Souveränität:
"Fatal wäre es jedoch, wenn Europa für diese Aufholjagd etwas über Bord werfen würde, was im internationalen Konkurrenzkampf zunehmend als Ballast empfunden wird: die Regulierung von Technologie. Die EU verfügt über ausdifferenzierte Digitalgesetze, sie sind ein Trumpf. (.) Brüssel ist nun dabei, im Sinne des Bürokratieabbaus die Gesetze zu überarbeiten, womit vor allem eine Aufweichung der Kontrollmechanismen einhergehen dürfte."/DP/jha
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFed-Protokoll und NVIDIA-Zahlen im Blick: ATX steigt kräftig -- DAX fester -- US-Börsen höher -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zur Wochenmitte freundlich. Der deutsche Leitindex tendiert ebenso fester. Die Wall Street verbucht teils deutliche Gewinne. Asiens Börsen präsentierten sich am Mittwoch uneinheitlich.