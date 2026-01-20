20.01.2026 05:34:39

Pressestimme: 'Rheinpfalz' zu einem Jahr Trump

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" zu einem Jahr Trump:

Trump hat die USA nach seinem Willen umgebaut und lässt die Welt spüren, welche Machtfülle der US-Präsident auf sich vereint. Ist Donald Trump wirklich unaufhaltsam? Nicht ganz. Der Druck kommt von innen, und er wächst. Schon Ende 2025 haben die Republikaner wichtige Gouverneurswahlen an die Demokraten verloren. Dabei zeigt eine Umfrage nach der anderen, wie unzufrieden die US-Amerikaner mit Trump sind. Auch wenn er sich für unantastbar hält: Noch ist Amerika eine Demokratie. Und Wahlen können Machtgefüge ändern./yyzz/DP/mis

