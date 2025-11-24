24.11.2025 05:34:41

Pressestimme: 'Rheinpfalz' zu Ergebnis der Weltklimakonferenz

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - Die "Rheinpfalz" zu Ergebnis der Weltklimakonferenz:

"Die Weltklimakonferenz ist vorbei. Bundesumweltminister Schneider hatte recht, als er die Ergebnisse als "Zwischenschritt, Seitenschritt" bezeichnet hat. Denn mehr als das haben die rund 190 Mitgliedstaaten nicht vollbracht. Was überdeutlich wurde, ist der Unwillen der Öl und Gas produzierenden Staaten, von ihrem Geschäftsmodell abzurücken. Warum auch sollten sie auf die täglich drei Milliarden Dollar an Einnahmen verzichten? Die Antwort darauf kann nur sein: Weil deren Öl oder Gas nicht mehr nötig ist. Daran sollte Deutschland mit gleichgesinnten Staaten weltweit arbeiten. Im großen Stil neue Gaskraftwerke zu bauen, wie es die Bundesregierung plant, ist dafür sicher nicht der richtige Weg."/yyzz/DP/men

