Pressestimme: 'Rheinpfalz' zu Gasrechnung in Rubel

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" zu Gasrechnung in Rubel:

"Das Schlachtfeld ist nicht mehr rein militärisch. Putin wehrt sich gegen die Sanktionen des Westens, die dazu geführt haben, dass Russland seine großen Reserven an Euro und Dollar nicht mehr nutzen kann. Zwar würde Putin vertragsbrüchig, wenn Gaslieferungen nicht mehr in harten Währungen gezahlt werden dürften. Doch was interessiert dies schon einen diktatorisch regierenden Präsidenten, der seinen Krieg finanzieren muss - und der sich nicht um Grenzverträge schert."/yyzz/DP/nas