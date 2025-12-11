|
11.12.2025 05:34:39
Pressestimme: 'Rheinpfalz' zu Grundsteuer
LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" zu Grundsteuer:
"Die Grundsteuer bleibt ein Reizthema.(.) Der Aufwand, die Grundsteuer für alle Objekte festzusetzen, darf nicht jeden Rahmen sprengen. Sprich, es kann nicht jeder Einzelfall mit seinen Besonderheiten gewürdigt werden. Die Pauschalierung im Bundesmodell sei "verfassungsrechtlich vertretbar", so der Bundesfinanzhof. Der Spagat für Gesetzgeber und Gerichte bleibt: zwischen Praxistauglichkeit und Massenbearbeitung auf der einen - und Einzelfallgerechtigkeit auf der anderen Seite."/yyzz/DP/nas
