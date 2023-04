Pressestimme: 'Rheinpfalz' zu Heil/Mindestlohn

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" zu Heil/Mindestlohn:

"Dabei ist Heil in der Sache kaum zu widersprechen. Wenn Tarifentgelte und Preise deutlich steigen, wird sich dies auch auf den gesetzlichen Mindestlohn auswirken. Aber in welchem Maß die Lohnuntergrenze angehoben wird, ist eben nicht Sache des Arbeitsministers oder der Bundesregierung, sondern der Mindestlohnkommission. Und das ist auch richtig so. Deshalb sollten Regierungsmitglieder jeden Anschein vermeiden, sie wollten der Arbeit dieser Kommission und deren Entscheidungsfindung vorweggreifen oder diese beeinflussen. Heils Einlassungen sind auch deshalb ärgerlich, weil die Bundesregierung das Prinzip, dass die Höhe des Mindestlohns Sache der Kommission ist, schon einmal ausgehebelt hat, als sie die Grenze im Oktober 2022 von 10,45 Euro auf 12 Euro heraufsetzte. Die Zusage, dass dies ein einmaliger Akt gewesen sei, verliert durch Heils Äußerungen an Glaubwürdigkeit."/yyzz/DP/he