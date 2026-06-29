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29.06.2026 05:34:41
Pressestimme: 'Rheinpfalz' zu Hitzewelle und Klimawandel
LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" zu Hitzewelle und Klimawandel:
"Längst geht es nicht mehr nur um ein paar heiße Tage. Hitze ist zu einem Gesundheits-, Wirtschafts- und Infrastrukturthema geworden. Doch das sehen nicht alle so. Eines der beliebtesten Gegenargumente lautet, das Klima habe sich schon immer verändert. Das stimmt sogar. Eis- und Warmzeiten gab es lange vor der Industrialisierung. Mal veränderten sich die Erdbahn und die Ausrichtung der Erdachse, mal waren gewaltige Vulkanausbrüche die Ursache, mal der Einschlag eines Asteroiden. Wünscht sich das jemand?"/yyzz/DP/he
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