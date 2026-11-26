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26.11.2026 05:34:40
Pressestimme: 'Rheinpfalz' zu Kanzler Merz
LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" zu Kanzler Merz:
Deutschland hat zuletzt zwei Bundeskanzler erlebt. Der eine hat eine Senkung der Stromsteuer gefordert, sich aber äußerst schwer damit getan, diese auch durchzusetzen. Der andere hat für das Treffen der "Koalition der Willigen" Staats- und Regierungschefs in Berlin zusammengetrommelt als Gegenpunkt zum Treffen von Putin, Trump und Xi in China. Friedrich Merz stärkte der Ukraine den Rücken und demonstrierte die Stärke Europas. Er ist ein Kanzler, der außen stark und innen schwach ist. Eine beeindruckende Fähigkeit hat Merz: Er hat Steherqualitäten. Der Gegenwind, den er aushalten muss, ist enorm. In dieser turbulenten, chaotischen Welt ist Stabilität schon ein Wert an sich. Vielleicht ist Merz' beste Chance auf eine gelungene Kanzlerschaft die, das Land stabil zu halten, bis der weltweite Sturm sich gelegt hat. Das funktioniert nur, wenn Merz selbst zu dem Schluss kommt, dass seine Kanzlerschaft in keine Verlängerung geht./yyzz/DP/mis
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