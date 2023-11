Pressestimme: 'Rheinpfalz' zu Karlsruher Urteil/Ampel

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" zu Karlsruher Urteil/Ampel:

"Der Karlsruher Richterspruch ist also nicht nur ein Desaster für die Grünen in der Ampel. Auch Bundesfinanzminister Lindner hat ein Problem. Denn er pocht auf Einhaltung der Schuldenbremse - wobei er genau diese mit dem Umbuchen der Corona-Milliarden aus dem Jahr 2021 in den KTF umgangen beziehungsweise ignoriert hat. Wie wird es nun weitergehen? Wird Lindner weiterhin zu jeder Form der Neuverschuldung nein sagen? Woher soll dann aber der Ausgleich für die fehlenden 60 Milliarden Euro kommen? Werden bestimmte Großprojekte in der Ampel auf Eis gelegt? Das betrifft vor allem SPD und Grüne. Oder werden teure Subventionen wie das Dienstwagenprivileg gestrichen? Da ist bis jetzt die FDP vor. Kurzum: Es sieht nach neuem Streit in der Ampel aus."/zz/DP/he