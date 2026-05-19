|
19.05.2026 05:34:42
Pressestimme: 'Rheinpfalz' zu Klimazielen
LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" zu Klimazielen:
"Das ist eine deutliche Klatsche für die Bundesregierung: Der Expertenrat für Klimafragen sieht Deutschland nicht mehr auf dem Pfad, die selbst gesteckten Klimaziele zu erreichen. Die Zeiten klimapolitischer Ambitionen sind vorbei. Für uns als Gesellschaft, vor allem für die nachfolgenden Generationen, ist dies ein verheerender Befund. Wenn der Rat kommendes Jahr erneut feststellt, dass der Bund sein Reduktionsziel bis 2030 wohl nicht erreichen wird, muss die Bundesregierung zusätzliche Maßnahmen ergreifen - so steht es im Gesetz. Zwingen kann der Rat die Politik dazu aber nicht. Schade!"/yyzz/DP/he
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTrump entkräftet Sorgen vor Iran-Eskalation leicht: US-Börsen schließen uneins -- ATX letztlich etwas fester -- DAX geht mit Gewinnen in den Feierabend -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Markt zeigte sich am Montag ohne große Impulse. Der deutsche Leitindex bewegte sich aufwärts. Die US-Indizes wiesen gemischte Tendenzen auf. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenstart schwächer.