10.03.2026 05:34:42

Pressestimme: 'Rheinpfalz' zu Landtagswahl in Baden-Württemberg

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" zu Landtagswahl in Baden-Württemberg:

"Cem Özdemir hat sehr hohe persönliche Beliebtheitswerte - wie Alexander Schweitzer. Beide sind bekannter als ihre Konkurrenz von der CDU. Im Land kommt es am Ende oft auf den Persönlichkeitsfaktor an. Das spräche für Alexander Schweitzer und gegen Gordon Schnieder. Wer im Moment Wahlen im Land gewinnen möchte, muss zudem Abstand zu seiner Mutterpartei halten. Das hat Cem Özdemir so deutlich praktiziert wie kein Politiker zuvor. Auch Hagel, Schnieder und Schweitzer haben sich von Berlin distanziert. Und doch setzt die CDU Rheinland-Pfalz wie die Parteikollegen aus Baden-Württemberg beim Abschluss der Kampagne auf den Kanzler: am 20. März in Bad Dürkheim."/yyzz/DP/mis

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18:14 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025
09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10
08.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 10: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf baldiges Kriegsende: ATX und DAX schließen kräftig im Plus -- Asiens Börsen letztlich erholt
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt waren am Dienstag in Kauflaune. Die Wall Street zeigt sich ebenso fester. Die asiatischen Börsen legten am Dienstag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen