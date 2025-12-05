05.12.2025 05:34:41

Pressestimme: 'Rheinpfalz' zu möglichen Nachfolge von Donald Trump

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - 'Rheinpfalz' zu möglichen Nachfolge von Donald Trump:

Seit nunmehr zehn Jahren ist der New Yorker in der Republikaner-Partei die alle(s) überstrahlende Führungsfigur. Trump ist "Make America Great Again", und MAGA ist Trump. Niemand in seiner Partei, der bei Sinnen ist, würde daher aktuell eine Nachfolgediskussion riskieren. Der Bannstrahl des De-facto-Monarchen würde ihn sofort treffen. Und doch: Es mehren sich die Anzeichen, dass sich Kandidaten in Position bringen, um den Mantel der Macht eines Tages zu erben. Es ist damit zu rechnen, dass die Erbfolge-Debatte 2026 in dem Maße zunimmt, in dem die MAGA-Republikaner mit sich selbst ringen. Die Zustimmungswerte der Konservativen im Kongress sind seit September von 54 Prozent auf miserable 23 Prozent gefallen. Da ist Druck im Kessel./yyzz/DP/mis

