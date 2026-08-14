|
14.08.2026 05:34:38
Pressestimme: 'Rheinpfalz' zu möglichen SPD-Personalkarussell
LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" zu möglichen SPD-Personalkarussell:
"Vieles deutet darauf hin, dass die SPD bei den bevorstehenden Landtagswahlen im Osten Deutschlands Niederlagen wird hinnehmen müssen. Je nach Schwere der Niederlagen könnte das die Stunde des ehemaligen rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Alexander Schweitzer werden, noch mehr Verantwortung in der SPD zu nehmen. Sollte die in ihrer Partei geschätzte Manuela Schwesig bei den Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern klar hinter der AfD liegen, müsste sie gewaltige Steine aus dem Weg räumen, um ins Willy-Brandt-Haus in Berlin einzuziehen. Einer der Profiteure könnte Schweitzer heißen. Kaum jemand glaubt, dass Schweitzer den Job als SPD-Fraktionschef in Rheinland-Pfalz für das Ende seiner Laufbahn hält. Kluge Politiker warten auf den passenden Moment. Und der könnte Ende September entstehen, wenn die SPD im Osten Pleiten kassiert."/yyzz/DP/he
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX fester -- DAX in Grün -- Wall Street stabil -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich vor dem Wochenende mit leichten Gewinnen. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. An der Wall Street herrscht wenig Bewegung. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.