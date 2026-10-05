Pressestimme: 'Rheinpfalz' zu Ölreserven

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" zu Ölreserven:

"Mit der Freigabe der Öl - und Dieselreserven erhoffen sich die führenden Industrienationen G7 Entlastung für den Ölpreis. Der gibt für die Kosten von Sprit und Heizöl die Richtung vor. Offenbar hat die Drohung von US-Präsident Donald Trump , den Dieselexport zu stoppen, gewirkt. Hohe Energiekosten nehmen die Amerikaner Trump übel, was er vor den Zwischenwahlen im November gar nicht braucht. Die Reserven freizugeben, ist allerdings für Notfälle gedacht. In der aktuell schwierigen Lage für Unternehmen und Einzelne auch in Deutschland mit Blick auf hohe Energiekosten ist die Freigabe vor allem ein psychologisches Signal. Dauerhaft jedoch wirkt dieses Mittel nicht. Es bekämpft nur oberflächlich Symptome, verändert die Strukturen nicht. Auch deshalb muss es sparsam eingesetzt werden."/yyzz/DP/he