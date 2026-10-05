05.10.2026 05:34:40

Pressestimme: 'Rheinpfalz' zu Ölreserven

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" zu Ölreserven:

"Mit der Freigabe der Öl- und Dieselreserven erhoffen sich die führenden Industrienationen G7 Entlastung für den Ölpreis. Der gibt für die Kosten von Sprit und Heizöl die Richtung vor. Offenbar hat die Drohung von US-Präsident Donald Trump, den Dieselexport zu stoppen, gewirkt. Hohe Energiekosten nehmen die Amerikaner Trump übel, was er vor den Zwischenwahlen im November gar nicht braucht. Die Reserven freizugeben, ist allerdings für Notfälle gedacht. In der aktuell schwierigen Lage für Unternehmen und Einzelne auch in Deutschland mit Blick auf hohe Energiekosten ist die Freigabe vor allem ein psychologisches Signal. Dauerhaft jedoch wirkt dieses Mittel nicht. Es bekämpft nur oberflächlich Symptome, verändert die Strukturen nicht. Auch deshalb muss es sparsam eingesetzt werden."/yyzz/DP/he

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 40
04.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 40: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.10.26 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.10.26 September 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX volatil -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen schließen in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenbeginn wechselhaft. Auch der DAX kann sich am Montag für keine Richtung entscheiden. Die US-Börsen tendieren uneins. An den Börsen in Asien ging es nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen