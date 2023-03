Pressestimme: 'Rheinpfalz' zu Schröder/SPD

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" zu Schröder/SPD:

"Es bleibt Schröders Geheimnis, warum er eine Nähe zu Putin pflegt. Doch Freundschaften darf man schließen, mit wem man will, auch wenn andere das abstoßend finden. Ein Parteiausschluss oder eine Strafe erfordern triftige Gründe. Über Schröders Einlassungen nach dem russischen Überfall auf die Ukraine kann man nur den Kopf schütteln, doch ehrlos waren sie nicht. Schröder ist in der SPD isoliert. Warum er auf Biegen und Brechen der Partei dennoch angehören will, kann nur mit verletzter Eitelkeit und Trotz erklärt werden."/DP/jha