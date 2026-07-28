28.07.2026 05:34:39

Pressestimme: 'Rheinpfalz' zu Sicherheit

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" zu Sicherheit:

"Absolute Sicherheit wird es nie geben. Zumindest nicht in einer freien, offenen Gesellschaft wie unserer, die es unbedingt zu bewahren gilt. Was es allerdings braucht, ist eine Aufarbeitung dessen, was im konkreten Fall schief lief. Völlig zurecht hinterfragen Innenpolitiker aus Bund und Ländern nun, warum Abdul B. mit seinen gut belegten Sympathien für den sogenannten Islamischen Staat dieses Attentat mutmaßlich begehen konnte. Warum er jüngst nach Jugendstrafrecht verurteilt und das Urteil ausgesetzt wurde. Und es ist auch richtig zu fragen, ob das Jugendstrafrecht verschärft werden sollte generell, oder nur bei bestimmten Delikten? Das sind große Fragen, zu denen es keine schnellen Antworten gibt. Es sind Fragen, die wir uns als Gesellschaft stellen und sie gemeinsam verhandeln müssen. Denn Freiheit und Sicherheit sind zwar Geschwister - allerdings solche, die sich in manchen Bereichen unvereinbar gegenüberstehen."/DP/jha

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 30
26.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 30: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.07.26 KW 30: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.07.26 KW 30: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Feuerpause im Iran: ATX beendet Handel schwach -- DAX geht deutlich höher in den Feierabend -- US-Börsen schließen mit unterschiedlichen Vorzeichen -- Asiens Börsen schließen im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich von seiner schwächeren Seite. Der deutsche Aktienmarkt ging fester in die neue Woche. Die US-Börsen wiesen unterschiedliche Vorzeichen aus. An den Märkten in Fernost ging es am Montag bergauf.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen