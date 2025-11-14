14.11.2025 05:34:39

Pressestimme: 'Rheinpfalz' zu strengeren EU-Regelungen für Onlineshops

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" zu strengeren EU-Regelungen für: Onlineshops:

"Zuallererst die Verbraucher haben es in der Hand, sich vor dubiosen Ramschanbietern zu schützen. Sie können häufiger beim Händler vor Ort einkaufen, für den schon jetzt die strengen EU-Gesetze gelten. Das kostet beim Shoppen vielleicht etwas mehr, kommt aber der lokalen Wirtschaft und den Innenstädten zugute, über deren Verödung ja gerne geklagt wird."/DP/jha

