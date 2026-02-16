16.02.2026 05:34:46

Pressestimme: 'Rheinpfalz zu Tarifabschluss der Länder

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" zu Tarifabschluss der Länder:

"Der Tarifabschluss für die Bediensteten der Länder konnte in seinen Grundzügen kaum anders ausfallen. Schließlich hatten die Gewerkschaften und die Arbeitgeber von Bund und Kommunen mit ihrer Einigung im vergangenen Frühjahr die Zielmarke bereits gesetzt. Eine Marke, die Verdi und Beamtenbund nicht spürbar unterschreiten, die Länder nicht erkennbar überschreiten wollten und konnten. Und weil das alles so erwartbar war, hätten die Gewerkschaften sich und vielen Bürgern die teils tagelangen Warnstreiks wirklich ersparen können."/yyzz/DP/he

