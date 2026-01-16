|
16.01.2026 05:34:40
Pressestimme: 'Rheinpfalz' zu Tierhaltungs-Labels bei Schweinfleisch
LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" zu Tierhaltungs-Labels bei Schweinfleisch:
"Verbraucher haben ein Recht darauf, zu erfahren, unter welchen Bedingungen das Tier gehalten wurde, bevor es auf den Teller kommt. Bis der Staat ein einheitliches Kennzeichnungssystem zumindest für Schweinefleisch vorschreibt, dauert es aber in jedem Fall noch bis nächstes Jahr. In der Tat sind einige Eckpunkte noch immer ungeklärt. So beklagt die Gastroszene berechtigterweise den großen bürokratischen Aufwand, sollte eine Kennzeichnungspflicht auch für sie gelten. Außerdem muss auch bei ausländischem Schweinefleisch die Haltungsform zwingend vermerkt werden - ansonsten führt das zu Wettbewerbsnachteilen für heimische Schweinehalter."/DP/jha
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.