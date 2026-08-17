17.08.2026 05:34:39

Pressestimme: 'Rheinpfalz' zu Umgang/hybride Angriffe/Deutschland

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" zu Umgang/hybride Angriffe/Deutschland

Deutschland ist nicht im Krieg, aber ständig Angriffen ausgesetzt. Der Umgang mit hybriden Bedrohungen ist angesichts der unsicheren Weltlage eine Daueraufgabe für Staat und Gesellschaft. Der "Weckruf", wie der Vorfall am Leipziger Flughafen bezeichnet wurde, kam zum Glück ohne großen Knall daher: Der Sprengstoff an der entdeckten Drohne war nicht detoniert. Muster zurückliegender Angriffe in Europa deuten meist in eine bestimmte Richtung - nach Russland. Moskau hat ein Interesse, westliche Staaten zu schwächen.

Die Politik ist nicht untätig geblieben. Behörden bündeln ihre Fähigkeit, die internationale Zusammenarbeit wird ausgebaut, der Schutz der kritischen Infrastruktur wie etwa der Stromversorgung soll verstärkt werden. Komplett abgehärtet ist Deutschland noch nicht. Es geht auch um die Widerstandsfähigkeit der Gesellschaft, die sich von den Schattenkriegern nicht einschüchtern lassen darf./yyzz/DP/mis

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