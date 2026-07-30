|
30.07.2026 05:34:42
Pressestimme: 'Rheinpfalz' zu Umgang mit radikalen Islamisten
LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" zu Umgang mit radikalen Islamisten:
"Es gibt gesellschaftliche Gruppen, die sind derart verblendet von ihrem radikalen Kampf für das aus ihrer Sicht einzig Gute, dass sie gar nicht erkennen, welch Bärendienst sie so der eigenen Sache erweisen. Dieses Muster zeigt sich gerade erneut in den Reaktionen auf das islamistische Attentat am Rande des Berliner Christopher Street Day. So verschwieg die Linke in Neukölln in ihrem Statement den islamistischen Hintergrund des Anschlags. Stattdessen hieß es auf Instagram: "Mit dem Erstarken der Rechten und antifeministischer Kräfte nehmen auch Queer- und Transfeindlichkeit massiv zu." Diese intellektuelle Ladehemmung ist aber kein Antirassismus, wie ihre Urheber glauben. Sie lässt gerade jene im Stich, die am meisten unter dem Druck religiöser Fanatiker leiden: säkulare Muslime, Frauen und Homosexuelle."/yyzz/DP/he
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzflut: US-Börsen letztlich stark -- ATX geht mit kräftigen Gewinnen in den Feierabend -- DAX schließt höher -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt legte am Donnerstag deutlich zu. Auch für den deutschen Leitindex ging es aufwärts. Die US-Börsen stiegen kräftig. Die Börsen in Fernost zeigten sich überwiegend fester.