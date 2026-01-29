|
29.01.2026 05:34:39
Pressestimme: 'Rheinpfalz' zu Völkerrechtsbrüchen von Trump
LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" zu Völkerrechtsbrüchen von Trump:
"Letztlich unterscheidet sich die Attitüde Washingtons heutzutage gar nicht so sehr von den Zeiten vor Trump. Doch seine Vorgänger versuchten zumindest, ihre rücksichtslose Machtpolitik irgendwie zu bemänteln. Trump dagegen hat rücksichtlose Machtpolitik zur Maxime erhoben. Er will, dass jeder weiß, dass er Völkerrecht verletzt, weil er es für nutzlos hält, weil er es abschaffen will. Darauf ist er auch noch stolz. Er prahlt damit."/DP/jha
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!