Pressestimme: 'Rheinpfalz' zu Wagenknechtpartei

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" zu Wagenknechtpartei:

"Weil der CDU die 16 Regierungsjahre im Bund nach wie vor in den Kleidern hängen, konnte die Union bisher nur wenig Honig saugen aus der allgemein schlechten Stimmung im Land. Der politische "Unmutsaufsauger", wie es der Politikwissenschaftler Karl-Rudolf Korte mal formuliert hat, war bisher die AfD. In dieser Lage bietet sich jetzt die Person Sahra Wagenknecht als Projektionsfläche für allerlei Wünsche und Hoffnungen an. Wagenknecht ist ein politisch unverbrauchtes Gesicht, das ganz unterschiedliche Milieus ansprechen kann. Ihre persönliche und rhetorische Strahlkraft überdeckt programmatische Ungewissheiten."/yyzz/DP/he