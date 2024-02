Pressestimme: 'Rheinpfalz' zu Wirtschaft/Ampel

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" zu Wirtschaft/Ampel:

"Die Koalitionspartner sind längst Teil des Problems geworden - und das gleich in zweifacher Weise. Erstens gelingt es der Bundesregierung anhaltend nicht, eine schlüssige wirtschaftspolitische Strategie aus einem Guss zu entwickeln, die die Probleme umfassend und systematisch angeht. Dazu gesellt sich, zweitens, eine tiefe Verunsicherung, wie es sie lange nicht mehr gab und wie es sie andernorts in Europa nicht gibt. Privathaushalten und Unternehmen ist nicht klar, wie es weitergeht. Das ist einerseits Folge der Kriege in der Ukraine und in Nahost, andererseits aber gerade auch der fehlenden wirtschaftspolitischen Strategie der Bundesregierung. Die Unsicherheit treibt die Krise. Da wird nicht konsumiert, da wird nicht investiert, wenn keiner weiß, wo es lang geht. Kein Wunder, dass der Wirtschaftsmotor ins Stottern gerät."/nme/DP/he