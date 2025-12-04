Pressestimme: 'Rheinpfalz' zu Witkoff-Verhandlungen in Moskau

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" zu Witkoff-Verhandlungen in Moskau:

"Keine Frage: Diplomatie ist wichtig. Im Krieg sogar (über-)lebenswichtig. Aber was derzeit seitens der US-Regierung inszeniert wird, verdient diesen Namen nicht. Das ist kaum verbrämtes Schachern auf Kosten des Opfers, der Ukraine. Und noch dazu richtig schlecht gemacht. Einem begnadeten Strategen und Strippenzieher wie Putin sind die Diplomaten-Azubis Witkoff und Kushner hilflos ausgeliefert. Der russische Präsident führt die "Dealmaker" aus den USA wie Bären am Nasenring durch die Kreml-Manege."/yyzz/DP/nas