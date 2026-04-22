|
22.04.2026 05:34:39
Pressestimme: 'Rheinpfalz' zur Entlastungsprämie
LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" zur Entlastungsprämie:
"Nicht nur aus Arbeitgebersicht ist das Ganze problematisch: In vielen Fällen dürfte, wie in Corona-Zeiten, versucht werden, die Prämie zum Bestandteil einer Tarifvereinbarung zu machen. Allerdings arbeitet nur noch die Hälfte der Beschäftigten in Betrieben mit Tarifvertrag. Die anderen, häufig Menschen mit ohnehin vergleichsweise geringen Einkommen, würden in die Röhre schauen."/yyzz/DP/he
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreisanstieg: ATX schwächer erwartet -- DAX wohl stabil -- Asiens Börsen überwiegend leichter
Der heimische Aktienmarkt dürfte leichter in den Freitagshandel gehen, während der deutsche Leitindex wohl seitwärts tendiert. Die Börsen in Fernost präsentieren sich am Freitag mehrheitlich in Rot.