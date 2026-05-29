Pressestimme: 'Rheinpfalz' zur Warnschrift der CDU an AfD-Abgeordnete

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" zur Warnschrift der CDU an AfD-Abgeordnete:

"Mit einer Warnschrift an AfD-Abgeordnete wollte die CDU Haltung zeigen. Die Kampagne wird aber angesichts anderer politischer Probleme scheitern. Vor allem offenbart die Aktion aber wieder einmal, dass die CDU offensichtlich ein Problem für das richtige Gespür im Land hat. Während wirtschaftliche Sorgen viele Menschen verunsichern und Bürger auf Antworten warten, beschäftigt sich die Regierungspartei lieber mit einer Warnschrift über den politischen Gegner. Das erweckt schnell den Eindruck, der CDU fehlten Antworten auf die eigentlichen Probleme des Landes. Ihr Ziel, damit die AfD zu schwächen, wird die CDU mit diesem Schreiben jedenfalls nicht erreichen."/yyzz/DP/he