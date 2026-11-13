Pressestimme: 'Rossijskaja Gaseta' zu Europa unfähig als Verhandlungspartner

MOSKAU (dpa-AFX) - Zur Frage der Teilnahme Europas bei den Verhandlungen über eine Beendigung des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine schreibt Moskaus Regierungszeitung "Rossijskaja Gaseta" am Freitag:

"Um an den Verhandlungstisch zugelassen zu werden, müssen die Europäer zunächst ihre internen Probleme klären. Sie könnten wenigstens mal mit der Bestimmung eines gemeinsamen Verhandlungsführers beginnen. Doch auch hier ist kein Fortschritt in Sicht.

Anschließend muss ein einheitlicher Ansatz für den Verhandlungsprozess erarbeitet werden, was ebenfalls in weiter Ferne liegt. Ganz zu schweigen davon, dass Europa die Notwendigkeit der Schaffung einer neuen Sicherheitsarchitektur anerkennen muss, was die europäischen Staats- und Regierungschefs bislang ablehnen.

(...) Vorerst wird es auf dem informellen EU-Gipfel lediglich um eine vorläufige Erörterung der Befugnisse des Verhandlungsführers und der Struktur des Verhandlungsteams gehen. Konkrete Namen werden wohl kaum vor Dezember genannt werden. Unterdessen wird die Unfähigkeit Europas, sich als würdiger Gesprächspartner zu präsentieren, sowohl in Moskau als auch in Washington bemerkt."/mau/DP/mis