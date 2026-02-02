02.02.2026 05:34:38

Pressestimme: 'Saarbrücker Zeitung' zu Drohungen zwischen Iran und den USA

SAARBRÜCKEN (dpa-AFX) - 'Saarbrücker Zeitung' zu Drohungen zwischen Iran und den USA

Ein amerikanischer Großangriff könnte Khameneis angeschlagenes Regime stürzen. Er spielt auf Zeit, weil er keine politischen Zugeständnisse an die USA machen will. Das Pokerspiel von Trump und Khamenei ist brandgefährlich. Ein Missverständnis oder ein versehentlich abgefeuerter Schuss könnten zur Katastrophe führen. Hinzu kommen Trumps Unberechenbarkeit und kurze Aufmerksamkeitsspanne./yyzz/DP/zb

