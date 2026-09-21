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21.09.2026 05:34:42
Pressestimme: 'Saarbrücker Zeitung' zu Merz/CDU/Landtagswahlen
SAARBRÜCKEN (dpa-AFX) - 'Saarbrücker Zeitung' zu Merz/CDU/Landtagswahlen
Merz geht am Wahlabend in die Offensive: Seine Botschaft: Ich ziehe durch, trotz der Niederlagen werde ich für den Reformkurs einstehen. Merz versucht mit aller Kraft, seine Kanzlerschaft zu retten, das wird am Sonntag klar. Doch ob das reicht für die nächsten Monate? Zweifel bleiben. (...) Merz muss jetzt den Balanceakt schaffen, Union und SPD im Bundestag zusammenzuhalten. In der SPD merkt man deutlich, dass der Reformwille sich abschwächt, auch bei der CSU wird das in Teilen schon deutlich. In der CDU wird man in der Bundestagsfraktion dagegen klare Kante von Merz einfordern. Es wird ein Drahtseilakt./yyzz/DP/zb
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