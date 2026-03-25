Pressestimme: 'Saarbrücker Zeitung' zu Mitversicherung/Ehegatten

SAARBRÜCKEN (dpa-AFX) - "Saarbrücker Zeitung" zu Mitversicherung/Ehegatten/Krankenversicherung:

"Ein Vorschlag lautet, die beitragsfreie Versicherung von Familienmitgliedern abzuschaffen. Vor 20 Jahren hätte dies einen Sturm der Entrüstung ausgelöst, weil viele Familien sich für das Modell Alleinverdiener entschieden, über den die nicht-erwerbstätige Frau mitversichert war. Doch die Zeiten sind vorbei, und es gibt gute Gründe für eine Reform. Damit würden Krankenkassen Zusatzeinnahmen erhalten und Hausfrauen einen Anreiz, eine Erwerbsarbeit aufzunehmen. Das wäre nicht nur mit Blick auf die eigene Altersvorsorge günstig, sondern auch angesichts der demografischen Entwicklung und des Fachkräftemangels sinnvoll."/DP/jha