Pressestimme: 'Saarbrücker Zeitung' zu Reaktion aus Berlin/Venezuela

SAARBRÜCKEN (dpa-AFX) - "Saarbrücker Zeitung" zu Reaktion aus Berlin/Trump-Regierung/Venezuela:

"Völkerrechtlich ist die Frage ziemlich eindeutig zu beantworten. Die USA haben mit dieser Aktion nach übereinstimmender Ansicht von Juristen das Völkerrecht gebrochen. Aber politisch ist es verzwickt, und das ist der Grund für die verdrucksten Reaktionen aus der Koalition und auch aus der Europäischen Kommission. Europa braucht die USA, eine zu große Distanzierung vom amerikanischen Vorgehen könnte sich als Bumerang erweisen, so die Einschätzung hinter den Kulissen. (.) Es ist ein hoher Preis, den die Europäer gerade zahlen."/DP/jha