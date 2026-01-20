Pressestimme: 'Saarbrücker Zeitung' zu Reaktion/Trump/EU-Staaten/Grönland

20.01.2026 05:34:40

SAARBRÜCKEN (dpa-AFX) - 'Saarbrücker Zeitung' zu Reaktion/Trump/EU-Staaten/Grönland

Europas Macht liegt in der Wirtschaft: Dazu gehört es, die Lockerung der Zölle für die US-Firmen auf Eis zu legen, die Liste mit Whisky- und anderen Gegenzöllen aus dem Tresor zu holen und die schärfste handelspolitische Waffe (Anti-Coercion-Instrument, ACI) zu aktivieren, das sich auch gegen US-Techkonzerne richtet. In ersten Reaktionen hat sich die deutsche Wirtschaft hinter diese Politik gestellt. Gut so. Doch nun muss sie auch Kurs halten. Wenn die deutsche Autobranche Europa gleich vorsorglich vor "Schnellschüssen" warnt, lässt das nichts Gutes ahnen. (.) So wie junge Menschen wieder Wehrdienst absolvieren müssen, um ihr Land und die westlichen Werte verteidigen zu können, so wird auch die Wirtschaft ihren Beitrag leisten müssen./yyzz/DP/zb

