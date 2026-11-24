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24.11.2026 06:34:38
Pressestimme: 'Saarbrücker Zeitung' zu Steuerstreit in der Koalition
SAARBRÜCKEN (dpa-AFX) - 'Saarbrücker Zeitung' zu Steuerstreit in der Koalition
Der Ausgleich der kalten Progression ist zu Recht ein Kernanliegen der Union, entlastet sie doch vor allem die Mitte der Berufstätigen. Für einen Ausgleich der kalten Progression wären rund vier Milliarden Euro nötig, knapp die Hälfte davon müsste der Bund beisteuern, den Rest Länder und Kommunen. Doch die stellten sich quer. Nun: Für diesen Haushalt ist es zu spät. Aber man könnte durchaus im Jahr 2028 rückwirkend für 2027 die kalte Progression ausgleichen. Und so ist klar: Nach dem Haushalt ist vor dem Haushalt. Und nicht nur die Koalition in Berlin wird sich über ihre Prioritäten schon sehr bald im Klaren sein müssen./yyzz/DP/zb
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