02.12.2025 05:34:39

Pressestimme: 'Saarbrücker Zeitung' zu Vorgehen USA in Mittel- und Südamerika

SAARBRÜCKEN (dpa-AFX) - "Saarbrücker Zeitung" zu Vorgehen USA in Mittel- und Südamerika:

Ein Dschungel der Widersprüche - anders lässt sich Donald Trumps Vorgehen im wiederentdeckten Hinterhof der USA kaum beschreiben. Da schickt der US-Präsident eine mächtige Armada vor die Küste Venezuelas, (...) lässt auf Verdacht fast zwei Dutzend mutmaßliche Drogenboote versenken und stilisiert Nicolás Maduro zum Chef eines Drogenrings, dessen Existenz Experten stark bezweifeln. Gleichzeitig begnadigt er eine Leitfigur des Drogenhandels in Zentralamerika, Honduras rechtsgerichteten Ex-Präsidenten Juan Orlando Hernández. (...) Dass sein zum "Kriegsminister" umbenannter Pentagon-Chef nach Medienberichten wehrlose Überlebende eines Angriffs auf ein mutmaßliches Drogenboot gezielt töten gelassen haben soll, reiht sich da nahtlos ein. Es drängt sich der Verdacht auf, dass all dies für Trump bloß ein Vorwand sein könnte, Zugriff auf die größten Ölvorräte der Welt zu bekommen./yyzz/DP/mis

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:22 Commerzbank-Depot: In diese US-Aktien hat das Finanzhaus im dritten Quartal 2025 investiert
01.12.25 Die Top 20 der größten europäischen Banken
01.12.25 Bitcoin, Ether & Co. im November 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.12.25 November 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
30.11.25 KW 48: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Märkte uneinheitlich
Die Börsen in Fernost tendieren am Dienstag in verschiedene Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen