Pressestimme: 'Saarbrücker Zeitung' zur Wehrpflicht

SAARBRÜCKEN (dpa-AFX) - "Saarbrücker Zeitung" zur Wehrpflicht:

"Spannend ist die Frage, ob die von Pistorius geplante Auskunftspflicht auch für Frauen gelten muss. Dafür muss das Grundgesetz geändert werden, aber man kann diese Frage im Jahr 2024 nicht anders beantworten als mit einem klaren Ja. Im Sinne der Geschlechtergerechtigkeit muss das so sein. Die möglichen späteren Aufgaben können natürlich variieren - das hängt aber nicht am Geschlecht, sondern an der körperlichen Fitness."/yyzz/DP/ngu