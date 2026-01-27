|
27.01.2026 05:34:42
Pressestimme: 'Schwäbische Zeitung' (Ravensburg) zu Teilzeit/CDU
RAVENSBURG (dpa-AFX) - 'Schwäbische Zeitung' (Ravensburg) zu Teilzeit/CDU:
Millionen Deutsche arbeiten Teilzeit - so viele wie nie. Sie tun dies aus den unterschiedlichsten Gründen, manche auch unfreiwillig. Von der CDU-Mittelstandsunion bekommen sie alle nun aber ziemlich pauschal einen Tritt vors Schienbein, indem ihnen "Lifestyle-Teilzeit" vorgeworfen wird. Die Autoren des Antrags hätten es auch minimal anders formulieren und diesen Menschen zurufen können: Ihr seid faul! Mit ihrem Ansinnen, nur noch in begründeten Fällen ein Recht auf Teilzeit zuzulassen, unterscheiden die Vertreter des CDU-Wirtschaftsflügels zwischen guten und schlechten Gründen für Teilzeit. Sie tun damit etwas, was sie sehr gern dem politischen Gegner unterstellen: Sie greifen in persönliche Lebensentwürfe ein und kommen daher wie eine Verbotspartei. Dabei wäre es - nach eigenem Verständnis der CDU - ein christdemokratischer Politikansatz, die Menschen nicht durch Verbote und Vorschriften zu gängeln, sondern Anreize zu setzen, um von der Teil- in die Vollzeit zu wechseln./yyzz/DP/stk
