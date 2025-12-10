Pressestimme: 'Schwäbische Zeitung' zu Abhängigkeit von China

RAVENSBURG (dpa-AFX) - "Schwäbische Zeitung" zu Abhängigkeit von China:

Der Besuch des deutschen Außenministers in China zeigt, wie wichtig verlässliche Lieferketten für die Industrie sind. Seltene Erden sind für Elektromobilität , Windkraft und Elektronik unverzichtbar, China bleibt ihr dominanter Produzent. Doch die Lehren aus der Energiekrise mahnen: Einseitige Abhängigkeiten können gefährlich werden. China agiert politisch autoritär und verfolgt den Anspruch, seine Weltanschauung global zu stärken - wirtschaftliche Nähe birgt daher auch geopolitische Risiken. Globalisierung hat Wohlstand gebracht, doch sie muss strategisch gestaltet werden. Entscheidend ist eine breite Diversifizierung: mehr Partner, mehr Recycling, mehr europäische Kooperation. Auch wenn dies kurzfristig teurer wirkt, schafft es langfristige Stabilität. Nur mit breit aufgestellten Lieferketten bleibt Deutschland souverän - und vermeidet es, erneut in die Abhängigkeit eines autoritären Staates zu geraten./yyzz/DP/mis