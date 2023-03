Pressestimme: 'Schwäbische Zeitung' zu Apotheken

RAVENSBURG (dpa-AFX) - "Schwäbische Zeitung' zu Apotheken:

"Die Zahl stimmt bedenklich: Rund 400 Apotheken in Deutschland haben allein im vergangenen Jahr geschlossen. Ein Armutszeugnis für eine Nation, die einst als größte Apotheke der Welt galt. Für eine immer älter werdende und damit gesundheitlich anfälligere Gesellschaft ist es unabdingbar, pharmazeutisch gut vor Ort versorgt zu werden. Deswegen ist es umso wichtiger, modernere Arbeitsmodelle in den Filialen anzubieten. Dass während der gesamten Öffnungszeiten ein approbierter Apotheker physisch anwesend sein muss, wirkt im Jahr 2023 wie aus der Zeit gefallen. Zudem dürfen nur pharmazeutisch ausgebildete Personen in einer Apotheke arbeiten. Die Filialen können sich also nicht mit Hilfskräften durchschlagen. Diese gesetzlichen Vorgaben muss die Bundesregierung auflockern. Der kranken Seniorin aus der schwäbischen Kleinstadt ist es egal, wer ihr die schmerzlindernde Salbe verkauft - Hauptsache sie bekommt sie schnell und vor allem vor Ort."/yyzz/DP/he