Pressestimme: 'Schwäbische Zeitung' zu Bürgergeld und Niedriglöhnen

RAVENSBURG (dpa-AFX) - "Schwäbische Zeitung" zu Bürgergeld und Niedriglöhnen:

"Die Schocknachricht, Reinigungskräfte würden reihenweise kündigen, weil sie lieber Bürgergeld kassieren, ist eher Alarmismus als tatsächlich tägliche Realität. Die meisten Menschen wollen arbeiten und sehen in ihrer Aufgabe mehr als den reinen Broterwerb. Das gilt auch für harte Jobs wie Fensterputzen oder Kellnern. Gebäudereiniger und Gastronomen haben erkannt, dass sie bei einem knapper werdenden Arbeitskräfteangebot solche Löhne zahlen müssen. Doch die Gehälter können gar nicht so schnell steigen, wie neue Belastungen den Mehrverdienst wieder aufzehren. Die Inflation hat sich zwar abgemildert, doch die Politik tut viel dafür, dass unser Leben immer teurer wird. So sind die hohen Mieten auch durch eine verfehlte Wohnungspolitik verursacht. Mit der Erhöhung und Ausweitung der Lkw-Maut werden vermutlich auch die Preise im Supermarktregal noch weiter steigen. Zudem wird die Freude über eine Lohnerhöhung getrübt, wenn am Ende kaum mehr Netto auf dem Konto ankommt. Der Staat sollte sich mäßigen und den Bürgern mehr in der Tasche lassen."/yyzz/DP/nas