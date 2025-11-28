28.11.2025 05:34:38

Pressestimme: 'Schwäbische Zeitung' zu den Problemen der Regierung Merz

RAVENSBURG (dpa-AFX) - "Schwäbische Zeitung" zu den Problemen der Regierung Merz:

Die Regierung Merz ringt mit sich selbst: Reformen stocken, Konflikte bleiben ungelöst, Zweifel am Durchhaltevermögen wachsen. Doch ein möglicher Sturz hätte Folgen weit über Berlin hinaus. Deutschland gilt europaweit als Stabilitätsanker - als moderierender "serving leader", auf den proeuropäische Kräfte in Polen, Tschechien, Frankreich, Spanien und Italien setzen. Wenn Deutschland schwankt, verliert Europa einen zentralen Orientierungspunkt. Ein Regierungssturz würde Populisten und autoritären Kräften Auftrieb geben und die Erzählung stärken, die liberale Mitte sei erschöpft. Demokratische Bewegungen, die auf deutsche Verlässlichkeit bauen, gerieten unter Druck. Europas fragile Balance könnte ins Kippen geraten. In Berlin geht es daher um mehr als innenpolitische Reibungen: Es geht darum, ob Europa weiterhin auf Deutschlands Stabilität zählen kann - und damit seinen wichtigsten demokratischen Anker behält./yyzz/DP/mis

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15:58 Neue Gewichtungen im Portfolio: Auf diese Aktien vertraute der Gates Foundation Trust im Zeitraum Q3 2025
27.11.25 NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: Auf diese 10 US-Aktien setzt die Zurich Insurance Group im dritten Quartal 2025
26.11.25 Icahns Depot: Diese Aktien standen im 3. Quartal im Fokus
24.11.25 Bridgewaters Depot-Umbau im dritten Quartal: Diese Aktien rückten neben Microsoft, NVIDIA & Co. in den Fokus
23.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 47

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX etwas höher -- Dow fester -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Markt zeigt sich am Freitag etwas fester. Der deutsche Leitindex präsentiert sich vor dem Wochenende mit leichten Gewinnen. Auch der Dow legt zu. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Freitag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen