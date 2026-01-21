21.01.2026 05:34:39

Pressestimme: 'Schwäbische Zeitung' zu Fehltagen/Krankmeldung

RAVENSBURG (dpa-AFX) - "Schwäbische Zeitung" zu Fehltagen/Krankmeldung:

Nur etwa eine von 100 Krankschreibungen erfolgte im Zeitraum von 2020 bis 2023 per Telefon, das hat eine Analyse des Zentralinstituts für die kassenärztliche Versorgung ergeben. Umso berechtigter ist die Frage, was eine Einschränkung der telefonischen Krankmeldung bringen würde. Mit Sicherheit den Ärzten mehr volle Wartezimmer, gefüllt mit Patienten, die ein Ansteckungsrisiko für andere sind. Doch diejenigen, die gerne "blaumachen", würden es wohl auch weiterhin tun. Wenn Merz und Warken den hohen Krankenstand angehen wollen, dann sollten sie bei den Ursachen ansetzen - und nicht an der Krankmeldung herumdoktern. Politiker, Unternehmer, Kassenvertreter und Ärzte müssten überlegen, was zu tun ist, um die Menschen hierzulande, die im Schnitt immer älter werden, möglichst lange körperlich und psychisch gesund zu halten. Denn so ärgerlich es für die Arbeitgeber auch sein mag, dass einzelne das System ausnutzen: Mehr Misstrauen gegenüber den anderen macht diese nicht gesünder./yyzz/DP/mis

