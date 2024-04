Pressestimme: 'Schwäbische Zeitung' zu Freiwilligendiensten

RAVENSBURG (dpa-AFX) - "Schwäbische Zeitung" zu Freiwilligendiensten:

"Ein Geburtstag sollte Anlass zur Freude sein. Doch 60 Jahre nach der Einführung des Freiwilligendiensts herrscht bei Trägern wie DRK oder Caritas die Angst vor einem Kahlschlag. Trotz anderslautender Ankündigungen im Koalitionsvertrag der Ampel-Regierung stehen in den kommenden Jahren wohl Kürzungen für FSJ und Co an. Das ist ein fatales Signal. In Zeiten von Fachkräftemangel und einer überalterten Gesellschaft sollten diejenigen, die freiwillig und ohne angemessene Vergütung ihre Zeit und Arbeitskraft zur Verfügung stellen, wenn nicht auf Händen getragen, dann zumindest respektiert und anerkannt werden. Dort, wo ohnehin mit wenig Geld sehr viel erreicht wird, weiter Mittel zu streichen, heißt am falschen Ende sparen. Denn die Arbeit wird nicht weniger, irgendjemand muss sie erledigen. Der Wille zu helfen ist nach wie vor groß, das zeigen die Zahlen derjenigen, die einen Freiwilligendienst ableisten wollen. Für sie sollte der Teppich ausgerollt werden, anstatt die Wege zu verbauen."/yyzz/DP/he