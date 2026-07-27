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27.07.2026 05:34:39
Pressestimme: 'Schwäbische Zeitung' zu Pannen/Regierungsumbildung
RAVENSBURG (dpa-AFX) - "Schwäbische Zeitung" zu Pannen/Regierungsumbildung:
"Bundeskanzler Friedrich Merz stolpert ausgerechnet über eine vergleichsweise einfache Aufgabe wie eine Regierungsumbildung. Statt Führungsstärke und Neuanfang vermittelt sie den Eindruck von Kontrollverlust. Seit fast zwei Wochen bestimmt ein Sommertheater die Schlagzeilen - von der Debatte um die Leihmutterschaft über die Rücktrittsforderungen gegen Jens Spahn bis zu Streit um Ministerposten und Pannen bei der Kabinettsbildung."/yyzz/DP/he
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