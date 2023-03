Pressestimme: 'Schwäbische Zeitung' zu Pestizid-Plänen der EU

RAVENSBURG (dpa-AFX) - "Schwäbische Zeitung" zu Pestizid-Plänen der EU:

"In der Debatte um ein Verbot von Pestiziden steht eines fest: Mehrere Pflanzenschutzmittel stehen mindestens im Verdacht, giftig für den Menschen zu sein, gar Krebs zu erregen. Internationale Studien zeigen zum Beispiel einen Zusammenhang zwischen einer erhöhten Zahl von Parkinson-Fälle dort, wo bestimmte Mittel ausgebracht wurden. Deswegen ist es richtig, den Einsatz solcher Mittel genauestens zu überwachen und ihren Einsatz zu reduzieren. Nur: ganz ohne Chemie wird es so schnell auch nicht gehen. Wer zu schnelle totale Verbote durchsetzt, verschließt die Augen vor der Realität. Wenn in Süddeutschland der Einsatz bestimmter Pestizide untersagt wird, liefert kaum noch ein Bauer regionales Obst. Im Supermarkt kauft der Kunde Äpfel aus jenen Nicht-EU-Staaten, die laxere Regeln haben. Selbstversorgung wäre kaum möglich, die EU hätte das Problem exportiert. Maximalforderungen führen also nicht zu einer Lösung, sondern sind lediglich blinder Aktionismus."/al/DP/he