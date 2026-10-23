Pressestimme: 'Schwäbische Zeitung' zu PHP-Sicherheitslücken

RAVENSBURG (dpa-AFX) - "Schwäbische Zeitung" zu PHP-Sicherheitslücken:

Die PHP-Sicherheitslücken sind ein Weckruf: Wir müssen unseren digitalen Alltag endlich besser absichern. Wir erledigen Bankgeschäfte online, speichern Verträge und vertrauen Diensten unsere Familienfotos an. Doch wissen wir, wie wir an all das kommen, wenn ein Gerät kaputtgeht oder ein Anbieter ausfällt? Wer überall dasselbe Passwort nutzt, macht es Kriminellen leicht. Jedes Konto braucht ein eigenes, starkes Passwort. Ein Passwortmanager hilft. Das E-Mail-Postfach verdient besonderen Schutz durch Zwei-Faktor-Authentifizierung: Wer es übernimmt, kann oft weitere Konten kapern. Fotos und Dokumente gehören zusätzlich auf eine externe Festplatte, die danach vom Computer getrennt wird. Sicherheitsupdates dulden keinen ewigen Aufschub. Damit schließen wir keine Lücke auf fremden Servern. Anbieter bleiben verantwortlich. Aber das entbindet uns nicht von der eigenen Vorsorge. Wir schließen unsere Haustür ab. Es ist höchste Zeit, mit unseren digitalen Schlüsseln ebenso sorgfältig umzugehen./yyzz/DP/mis